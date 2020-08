GodiaGastronomica Exxx…Polzive!!! Fontanini inaugura la sagra e annuncia la ri-candidatura a Udine. Esultano i patrioti di Fratelli d’Italia: a noi la candidatura alla presidenza della regione. Esclusivo.

L’inaugurazione della tradizionale festa delle patate di Godia (Ud), diventa anno dopo anno telescopio illuminante per capire quali saranno i futuri equilibri della politica regionale. La conferma è arrivata ieri sera a margine della cerimonia, quando, in un momento di euforia collettiva, il sindaco Fontanini ha fatto capire agli organizzatori che un buon amministratore, per fare un lavoro completo, deve stare in sella per almeno 10 anni, 5 sono troppo pochi. La rivelazione è formidabile e, oltre a rafforzare la tesi di coloro che non credevano a un sindaco in ritirata dopo il primo mandato, manda in cortocircuito tutte le ambizioni delle seconde file della Lega (Cisint) che aspirano a prendere il posto di Fedriga nel caso in cui rinunciasse al secondo mandato. Fontanini sulle orme del collega Dipiazza a Trieste.

La notizia, che è confermata dai presenti, mette in fibrillazione l’intero quartier generale del centrodestra friulano. La partita delle candidature alle regionali non viene decisa a Trieste, bensì a Roma, sullo scacchiere nazionale e fra i tre principali responsabili dei partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per Salvini premier. In questo senso la pagina de “Il Piccolo” di mercoledì scorso, tracciava una chiave di lettura molto approfondita sulla questione delle pesature sul territorio regionale. “I patrioti sono in forte ascesa nei sondaggi grazie alla capacità di sottrarre consenso agli alleati – riportava D’Amelio, aggiungendo – uno dei fratelli Ciriani, Luca che è capogruppo al Senato, potrebbe puntare alla presidenza della regione Fvg”.

Sicuro che gli alleati nel 2023 non cederanno così facilmente sia Udine che la Regione alla Lega. Oltre a Ciriani, secondo Il Piccolo, emerge anche la figura del segretario regionale Walter Rizzetto che gode di una forte stima da parte della Meloni, non solo per la questione tecnica del gruppo parlamentare che ha raggiunto quota 10 deputati grazie al friulano, ma anche per aver ottenuto l’audizione del presidente dell’Inps Tridico sullo scandalo dei 600 euri.

Il dado, come si dice in questi casi, è tratto. Alle viste ci sono le amministrative in Friuli e le regionali. Un fanale va acceso a Caneva (Pn) ma soprattutto a Cividale. Sarà proprio nella città ducale che si scriverà il primo capitolo della marcia di avvicinamento alle regionali 2023. Occhio alle liste. Sarà il banco di prova della tenuta del futuro sindaco Daniela Bernardi imposto da Trieste. Le mine sono state disseminate. La Lega dovrà evitarle.