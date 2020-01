GonarsMilionaria Exxx…Polzive!!! Santa Maria della Salute a Bordiga (Ud). Il biglietto vincente da 2 milioni e mezzo di euri potrebbe essere stato vinto da un uomo del posto. Esclusivo

L’uomo che si ritiene abbia vinto il super premio da 2 milioni e mezzo di euri della Lotteria Italia, è di Gonars, provincia di Udine, abita a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria della Salute in Bordiga un paradiso della natura ancora incontaminato. Il fortunato, è un cinquantenne padre di due figli e si è già messo in contatto con un’asssociazione per devolvere parte dell’incasso, il tagliando fortunato è stato acquistato nella stazione di servizio sull’A4. La fortuna di Bordiga e della Madonna della Salute.