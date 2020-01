GoriziaCambiamo Exxx…Polzive!!! Emorragie in Forza Italia e Progettofvg: Nasce a Gorizia il primo gruppo consiliare di Toti: Roldo, Stasi e Ferrari. Obiettivo: anticipare le calamite moderate. Rinaldo Roldo Coordinatore regionale FVG. Esclusivo

E’ stato presentato ieri a Gorizia il primo gruppo consiliare del Nord Est della nuova formazione fondata dal presidente della Liguria Giovanni Toti: “Cambiamo con Toti GORIZIA”. Roldo, Stasi e Serenella, questi ultimi 2 provenienti da ProgettoFVG.

Dopo la visita dell’ex forzista in Friuli dello scorso anno, i luogotenenti locali si sono messi di buona lena e hanno iniziato a mettere i ferri in acqua. Gorizia precede tutti. Rinaldo Roldo, storico esponente di Forza Italia dell’isontino si prenderà cura del nuovo soggetto politico, Riccardo Stasi (ex progettoFVG) sarà capogruppo e Serenella Ferrari (ex ProgettoFVG) assessore. Il responsabile per il Nord Est del progetto politico, Diego Cancian, ha nominato Rinaldo Roldo segretario regionale del FVG, a lui sarà affidato il compito di riunire sotto le insegne dei colori di “Cambiamo” tutte le anime irrequiete dei moderati regionali. La corsa al grande centro è iniziata e i primi risultati sono quelli di Gorizia. I delusi di Forza Italia approdano con Toti e restano piacevolmente lusingati dalle sirene liguri anche alcuni componenti del partito di ProgettoFVG come Ferrari e Stasi che tuttavia mantiene saldo il numero significativo di 3 consiglieri guidati da Piscopo.