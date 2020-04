GovernoPolveriera Exxx…Polzive!!!! Stato di Polizia in Carnia. Gli agenti circondano la pacifica adunata di commercianti esasperati a Tolmezzo. La Gestapo non perdona l’allevatore Peresson: 950 euri di multa. Esclusivo.

Lo slogan lanciato ieri sera dopo la catastrofica liturgia di Conte è fenomenale: “Primo giugno col cazzo”. Da ieri sera la linea rossa della stabilità sociale è fissata al 1° giugno. C’era attesa fra gli esercenti per l’intervento del presidente Conte. Invece si è trattato di una doccia fredda.

Colpiti tutti i pubblici esercizi, quelli che stanno pagando più di tutti le conseguenze di un’emergenza surreale. Un paese governato dai virologi.

Da ieri sera il Nord non è più quello di prima. Poco fa un gruppo di circa una cinquantina di commercianti di Tolmezzo (Ud), esasperati per quella data che indica l’apertura. “Primo giugno col cazzo”.

Gli esercenti sono scesi in piazza XX settembre, pacificamente, per protestare. Siamo incazzati neri e vogliamo aprire prima del 1° giugno.

Neanche il tempo di prendere posizione che si sono subito precipitate due pattuglie di forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale. Il sindaco Brollo dialogante ma la tensione resta alta.

Domani sera è previsto il flash mob anche a Udine e le associazioni di categoria sono sul piede di guerra. Ma c’è un’altra condizione che irrita i contribuenti friulani, la Gestapo. Il regime poliziesco che è stato creato attorno a questo bluff (come lo chiama Brugnaro, sindaco di Venezia) del Corona Virus.

Il cavallerizzo Peresson di Arta Terme (Ud) ne ha fatto le spese l’altro giorno. La polizia locale, alle dirette dipendenze del sindaco di Arta Terme Gonano e del presidente dell’Uti, Brollo, ha bastonato selvaggiamente il proprietario dell’agriturismo per aver spostato alcuni cavalli da un recinto a un altro: 950 euri di multa!

La Gestapo del sindaco Gonano ha elevato due multe per la mascherina e altrettante perché un puledro era libero al seguito. Il luogo della sanzione è in aperta campagna e i due allevatori uscivano per portare i cavalli da un recinto a un altro. Il commento di una residente:

“Onestamente ci vuole molto coraggio e senso civico fare una multa di 950 euro a una famiglia la cui azienda è ferma da 2 mesi mentre sta lavorando in aperta campagna dove il finanziamento sociale è ormai azzerato.

Questo è lo spirito con cui ci apprestiamo a ricostruire la nostra economia e il nostro futuro”.

Carnia Pentola a pressione, #ConteVattene.