GradoLimbara Exxx…Polzive!!! Bernardis trascina D’Odorico in tribunale. Il broker condannato per truffa e false fidejussioni. Esclusivo.

Il broker udinese è stato condannato a due anni e al risarcimento di 150mila euri a una impresa di Palmanova. Nel settembre del 2016, l’udinese Daniele D’Odorico, promoter finanziario e già proprietario del Gallipoli Calcio, aveva confessato a Leopost: «Sono stato tirato in ballo sulla vicenda della fidejussione da 5 milioni e 700mila euri per i lavori del lido dei Moreri di Grado. Ma io non c’entro – ribadiva D’Odorico – anzi, sono parte lesa. Ho una colpa, aver presentato all’amico Adriano Bernardis un broker romano, Giuseppe Di Stefano. Oggi, purtroppo, non ho più notizie di questo signore ».

Questa una breve sintesi del colloquio avvenuto in un ristorante di Udine. Ieri l’epilogo della vicenda che vedeva fra i protagonisti alcuni imprenditori di Grado, broker improvvisati e promoter abusivi. L’istruttoria “Daniele D’Odorico”, era stata attivata nel 2016 in seguito alle querele presentate dalla società Lama di Palmanova e dal Consorzio Lido dei Moreri. I vertici di quest’ultimo, nell’udienza dello scorso anno, avevano revocato la costituzione in giudizio in seguito all’avvenuta compensazione di una parte delle somme contestate. Anche ieri l’avvocato Sara Bernardis aveva revocato la costituzione dopo un accordo transattivo fra le parti. Sul groppone di D’Odorico, che ha annunciato appello, restano tuttavia gli illeciti di un paio di fidejussioni false rilasciate a un’impresa di Cussignacco e a una società sportiva di Udine. Il difensore di D’Odorico, Basevi, aveva puntato le ragioni della difesa incolpando l’allora segretaria del padre di D’Odorico, Giovanni, successivamente scomparso. Era stata lei a consegnare alle fiamme gialle alcuni documenti ed è in quella circostanza che era spuntato il nome di Giuseppe Di Stefano, l’individuo mai identificato, vedi sopra.