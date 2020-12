GradoRovente Exxx…Polzive!!! Sale la temperatura sulle concessioni. L’assessore Callari stritola le clausole di proroga del comune. Il neo capogruppo del Pd Moretti replica. Esclusivo

Grado 〈Go〉 paradigma nazionale delle concessioni balneari.

L’assessore regionale al demanio Callari sostiene che: «Tutti i titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative e diportistiche rilasciate in Friuli Venezia Giulia dalla Regione e dagli Enti locali beneficiano ex lege della proroga delle stesse fino al 31 dicembre 2021, senza bisogno di altri atti». Diametralmente opposta la posizione del neo capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Diego Moretti, che replica: «…aver comunque prorogato al 2033 le concessioni balneari, pur con una clausola di manleva per il Comune che si attiverà qualora a livello nazionale (o europeo) la situazione normativa dovesse cambiare, rappresenta un fatto importante».

Lo scontro sulle concessioni balneari gradesi, dalla laguna si è trasferito nei palazzi triestini e le conseguenze avranno esiti decisivi sulle prossime elezioni comunali in programma 〈covid permettendo〉 in primavera. Raugna contro il già verificato Claudio Kovatsch e la probabile candidatura di un terzo incomodo che deciderà le sorti della competizione. L’isola non tradisce, e anche stavolta il manicomio darà il meglio di sé.

Tornando alle concessioni, i petardi hanno iniziato a esplodere ai primi di dicembre quando il Comune aveva annunciato che avrebbe provveduto a rilasciare l’estensione delle concessioni balneari fino al 2033, malgrado una Legge Regionale sia stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri perché contenente norme che nulla avevano a che fare con il demanio turistico ricreativo. La successiva assemblea della Git, confermava l’indisponibilità ad accettare la soluzione del comune di proroga, integrata a una norma di salvaguardia, che estendeva la concessione fino al 2033. E’ successo il finimondo. L’altro ieri la Git ribadiva che non avrebbe rinnovato la concessione, dando il via alle ipotesi di un nuovo bando di gara per l’assegnazione dei servizi e l’incubo per 170 famiglie dell’isola in balìa degli equilibri triestini. Sul punto, l’assessore Callari osserva, “Le voci e le polemiche su un ipotetico documento da firmare da parte dei concessionari del litorale di Grado in vista di una proroga fino al 2033 non ha senso di esistere. Vige, come detto, quanto fissato in legge regionale di Stabilità – ovvero la proroga tecnica delle concessioni fino al 31 dicembre 2021 -: il resto è un nulla giuridico”. L’osservazione non convince il capogruppo del Pd Moretti che spiega le ragioni dell’estensione, «Accusare l’amministrazione comunale gradese per aver inserito – nella bozza del contratto allegata al decreto di proroga che rinnova la concessione al 2033 – una corretta norma di salvaguardia, è sbagliato. Non solo l’Unione Europea ha avviato con il Governo un “approfondimento tecnico-giuridico” sulla proroga automatica prevista con la legge n. 145/2018, ma la stessa Regione è intervenuta, nell’ultima legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, con una proroga “Ope Legis” al 31 dicembre. Spero che questa situazione non diventi – per i “professionisti della polemica” politica gradese – motivo di inutile conflitto con l’amministrazione comunale». Secondo Callari la proroga ex lege prevista dalla norma regionale “salva la stagione 2021 in attesa che il quadro normativo venga meglio definito”.