GramoleFVG Exxx…Polzive!!! La Corte dei Conti indaga sui rimborsi forfettari dei consiglieri regionali: Perché tirate il grano se non vi muovete? Leopost del 10 marzo. Chi li aveva introdotti? Esclusivo.

Nel 2013 la presidente Serracchini compensò la riduzione delle indennità mensili di presenza dei consiglieri regionali (da 10.200 euri a 6.300) con l’introduzione di una mesata furbetta: il rimborso di trasferta esentasse. Totale mensile: 160mila euri.

Il Piccolo di oggi dà notizia di un “interesse” da parte della Corte dei Conti di Trieste sulla questione dei rimborsi per le trasferte dei consiglieri regionali del Friuli VG, riconosciuti dal Palazzo anche in tempi di “tutti a casa” causa CoronaVirus.

Il 10 marzo scorso, Leopost pubblicò un breve articolo in cui si faceva riferimento, in particolare, ai rimborsi spese dei consiglieri triestini: 2,500 euri mese esentasse. Il 10 marzo eravamo già in piena emergenza e i nostri legislatori percepivano comunque la mesata. Nei giorni scorsi si occupò della faccenda anche Il Piccolo che sollevò la questione coinvolgendo tutti i consiglieri regionali e ponendo una semplice domanda: Se l’attività politica è ridotta a zero, o al limite si svolge in video conferenza, perché continuate a tirare i rimborsi? 3.500 euri netti per i residenti nelle province di Ud e Pn; 2.500 per quelli residenti a Go e Trieste.

Lo stesso presidente del consiglio, l’autoassunto Zanin che cita SantAgostino negli auguri pasquali (240 mila euri/anno 2019), tira 2.000 euri/mese. Un’offesa alle famiglie friulane finite in disgrazia causa emergenza. Occorre dire che alcuni gruppi hanno devoluto le indennità mensili (Fratelli d’Italia. M5Stelle, iniziativa del gruppo di Di Bert…) ai più bisognosi, ma di altri, nada de nada.

In quanto ai rimborsi per trasferte, il trucco dell’esenzione e della ricca mesata è da imputare totalmente all’allora presidente Serracchiani.

Era il 2013, epoca Monti, e la presidente tagliò le indennità di carica dei consiglieri portandole da 10.200 euri/mese a 6.300. Tuttavia non si perse d’animo e, con un magheggio atomico, introdusse la golosissima indennità di trasferta. Totale: 10.300 euri, poi ci sono le indennità di carica. Paga Pantalone. Ora indaga Spedicato.