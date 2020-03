GramoleTriestine Exxx…Polzive!!! La Lega fa la paternale ai fortunati dello stipendio fisso e scorda il rimborso esentasse da 2,500 euri/mese che tirano i suoi consiglieri regionali. FigureDiMerda ai tempi della peste. Ussai dei 5Stelle ha restituito oltre 213 mila euri. Cedolino Esclusivo.

Quanto tira di rimborso spese esentasse al mese (al mese…, per 5 anni) un consigliere regionale eletto nel collegio di Trieste? uno che può raggiungere palazzo Oberdan in bicicletta o in motorino? ecco la cifra: 2.500 euri, come da cedolino. Trieste Latrina d’Italia. Oggi, il consigliere della Lega Danilo Slokar, si è lanciato in uno dei poemi lirici più tartufeschi che la storia della politica regionale abbia mai conosciuto. Lo ha fatto sulla piazza più famosa d’Italia cercando di sollevare dal dramma qualche elettore scrivendo robe patetiche sulla situazione ai tempi della peste. Taca banda:

“E’ inutile negarlo, stiamo vivendo un momento storico difficile (ma va?).

In giro sono molte le vetrine con le serrande abbassate, non si ode più quel brusio di sottofondo della città che vive.

Ristoranti e bar chiusi, attività in ginocchio di donne e uomini che lavorano quotidianamente grazie proprio a quel brusio (brusìo) incessante di sottofondo.

E mentre gli unici “fortunati” sono i dipendenti del settore pubblico e i pensionati che continueranno fortunatamente a godere dello stipendio fisso a fine mese”. (Il leghista furbetto scorda il suo rimborso esentasse da 2.500 euri/mese che gli viene bonificato sul conto…).

La paternale carsica prosegue: “…il mio pensiero è rivolto ai commercianti, agli artigiani, ai professionisti e alle Aziende alle prese con il pagamento degli stipendi, degli affitti e delle tasse. Con la consapevolezza del momento e avendo chiare le priorità Vi prometto tutto il mio impegno ed assieme “vinceremo” il virus e ripartiremo più forti di prima”. L’assoluzione è ottenuta, accada quel che accada. Come Slokar vi sono altri due leghisti che godono di questo privilegio che non hanno mai contestato: Ghersinich e Lippolis. Tutti i consiglieri triestini, in barba alle paturnie sulla crisi economica, tirano rimborsi da urlo. Ma non vi vergognate?

Almeno i 5 Stelle nella loro intransigenza, hanno restituito migliaia di euri. Andrea Ussai, eletto nel collegio di Trieste, ha restituito dal 2013 ad oggi ben 213 mila euri. Ecco, la differenza fra coloro che predicano bene ma razzolano male sta tutta qui. Le chiacchere, in questi casi, stanno a zero. Il cedolino dei consiglieri triestini marca: 8,800 euri/mese, fino al 2023. Paga pantalone.