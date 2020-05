GranBazaarFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga sponsorizza il primo store di lavastoviglie in Friuli. Super Promozioni. Oggi in commissione è passata la legge sulle sponsorizzazioni della regione. Sergo relatore di minoranza. Esclusivo.

Il logo della regione Fvg è inconfondibile e appare su questa promozione commerciale.

Ecco la locandina pubblicata sulla pagina facebook di «STOSASTOREUDINE,IT», l’unico store diretto aziendale che illustra le promozioni di articoli ed elettrodomestici per la casa. La ditta ha sede a Udine in v.le Trieste e l’unità locale in cui si svolge la promozione è in via Tavagnacco. Una pubblicità mirata con la descrizione dettagliata degli sconti e il marchio inconfondibile della regione Fvg. A prima vista, la pagina era passata inosservata, poi alcuni utenti e addetti ai lavori hanno aperto gli occhi. Lo stesso Sergo dei 5Stelle si è meravigliato della presenza del logo in calce alla locandina poiché al gruppo regionale dei grillini non viene consentito l’utilizzo.

Come mai la regione «sponsorizza» aziende private? Il mistero può trovare una risposta nell’esito dei lavori della 1a commissione che si è riunita oggi a Trieste:

«La 1a Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Alessandro Basso (FdI), ha approvato a maggioranza (sì Centrodestra, Opposizioni astenute) il testo coordinato del ddl 93 multisettoriale, la cosiddetta legge Omnibus, rinviandolo all’esame dell’Aula nelle sedute in programma dal 9 all’11 giugno. Relatori di Maggioranza saranno Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar), Mauro Bordin (Lega) e Giuseppe Nicoli, mentre i designati per la Minoranza sono Cristian Sergo (M5S), Diego Moretti (Pd) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg)». Questo il testo recuperato dal sito della regione.

All’interno del disegno di legge c’è la furbata dell’articolo 2 che reca una modifica significativa a una legge del 2011 in cui vengono “soppresse” le seguenti parole: “A decorrere dal 2014, la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla regione, non possono effettuare spese di sponsorizzazioni”.

Dal momento in cui l’aula approverà la legge, alla Regione Fvg sarà consentito di sponsorizzare qualsiasi iniziativa. Si può ben intuire che la campagna elettorale entra nel vivo.

Il testo andrà in aula la prima decade di Giugno, ma Fedriga, come si vede, si è già portato avanti col lavoro.