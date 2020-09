GranoturcoFriulano Exxx…Polzive!!! E’ un annata di ottima qualità. Riparo per le emergenze delle puledre. Esclusivo.

I campi di granoturco. Luogo di riparo per le puledre e alcove per rapide sveltine. Quanto vale il mais al quintale? Sarà una buona stagione.

I campi di granoturco, in questa stagione di colori effervescenti, sono un buon riparo anche per le emergenze delle puledre.

Come sarà a stagione quest’anno? Secondo Leonardo Barberio, esponente di punta in Fvg di Fratelli d’Italia, la stagione 2020 legata al Covid, riserverà buone sorprese, ottima qualità, e anche la produzione sarà notevole. I prezzi in linea con quelli dello scorso anno.Circa 16 euri al quintale.

I prezzi internazionali invece sono in leggero recupero.

A Milano il prodotto “convenzionale” (-3 euro/t) quota 17,45 euro/q. la merce “con caratteristiche” (-2 euro/t) 17,85 euro/q.

A Bologna il ribasso rilevato è di 3 euro/q. i prezzi sono rispettivamente 176 euro/q per il convenzionale e 18 euro/q. per il prodotto “con caratteristiche”.