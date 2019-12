GreppiaCentrodestraFVG Exxx…Polzive!!! Ufficializzato l’accordo: Fanny Codarin capo di gabinetto di Zanin-Mtf e Fabio Carini direttore dell’Acon. Per i due compenso di 90 mila euri/anno. Sospesa l’istruttoria di Molinaro. Esclusivo.

L’istruttoria per la sistemazione del trombato Molinaro come portavoce del RUP di Mtf di Lignano nonché presidente del consiglio Zanin, richiede un supplemento d’indagine. Il problema è di natura temporale. Per l’aspirante Molinaro, un anno, come deliberato in ufficio di presidenza, è troppo poco. Tutto rinviato. Per l’intanto il Centrodestra a Est del Nord Est diventa sempre più irriconoscibile: giacimento di poltronari e di ruffiani alla ricerca del reddito di cittadinanza all’insù. Se vi sono difficoltà per il trombato Molinaro, non lo sono per il primo dei non eletti, il pupillo di Riccardi, ovvero Igor Treleani. Grazie a un magheggio è stato investito di una carica tanto ben retribuita (3.500 euri/anno per 13 mensilità più premi), quanto inutile: a che serve un dipendente che si occupi di comunicazione in FVG Strade?

Intanto il segretario generale Franco Zubin fa sapere che sia Fanny Codarin che Fabio Carini sono stati assunti con incarico fiduciario dalla presidenza del consiglio.

Fanny Codarin, già segretaria particolare di Riccardi, sarà la nuova capo di gabinetto del presidente, mentre Carini, già richiamato dall’Ordine de Giornalisti e punito dalla Federazione italiana di Atletica Leggera per via di sfumature razziste (leggersi il pensiero di Zaia a tal proposito), andrà a dirigere l’Agenzia d stampa del consiglio regionale. Per i due il compenso sarà di 90mila euri/anno. Ora resta da capire chi andrà al posto di Fanny con Riccardi. Si fa il nome di Loris Basso, già candidato alle regionali con Forza Italia e anche lui colpito dalla stessa patologia: trombato.