Hammamet Exxx…Polzive!!! Il PD riabilita Craxi. Il senatore Cerno in Tunisia con la delegazione dei friulani: “Diamogli la tessera del PD, questa è la tomba di un uomo di sinistra”. Esclusivo.

Oltre a Bobo Craxi la comitiva dei friulani è stata raggiunta anche Claudio Martelli che si è intrattenuto a lungo con Colautti, Tondo, Saro e Baiutti: “E’ ora di ricomporre la diaspora socialista”, ha detto ai microfoni dei giornalisti.

Le polemiche sulla statura politica di Craxi stanno a zero. Sia per Repubblica che per Gori e per Zingaretti che fa lo schifiltoso. È il complesso di superiorità degli eredi di Berlinguer che in un pomeriggio di una domenica di gennaio viene polverizzato. Ci pensa Tommaso Cerno, il senatore del PD eletto a Milano ma germogliato nella regione di Loris Fortuna, a compiere la rivoluzione laica. Il senatore eletto nel collegio di Milano centro, lancia un appello a Zingaretti: “Diamo a Craxi la tessera del PD e difendiamo la libertà della magistratura, il leader del PSI ha pagato non solo con la vita ma anche con la damnatio memoriae, faccia uno sforzo la sinistra per non demolire la prescrizione e fare unj ennesimo faavore alla destra…”.

Oggi ad Hammamet assieme alla delegazione friulana c’era anche il cooperatore internazione della Croce Rossa Fabrizio Anzolini.