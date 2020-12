I grillini salvano il suocero del loro pupillo Conte, evasore per 2 milioni di euri. Cancellata la pena di un anno e due mesi. Esclusivo. Da: “Il Tempo”.

Delle scatolette di tonno che volevano aprire, non è rimasto nemmeno l’olio. Grillini-Flop su tutti i fronti anche in quello della paraculaggine.

Fonte: Il Tempo di Bechis.

“Grazie a una norma del decreto rilancio firmato da Giuseppe Conte è stato sottratto ai magistrati il “suocero” del premier, Cesare Paladino, papà della fidanzata Olivia Paladino. Un vero e proprio colpo di spugna che ha appena cancellato una condanna penale per peculato (ridicolizzando così la famosa spazzacorrotti finita in cenere e trasformata in salvacondotto per i famigli) patteggiata dal suocero di Conte per un anno e due mesi di condanna per non avere versato al comune di Roma di Virginia Raggi in cinque anni quasi 2 milioni di tassa di soggiorno dovuta”.