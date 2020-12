Il cattivo gusto del dispensatore di «tare» Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco 〈UD〉: “La Meloni la impiegherei in lavori portuali”.

Come tutti gli educatori avanti negli anni, anche l’ex sindaco di Remanzacco, Dario Angeli, perde il senso del limite e sbanda nelle sue scorribande sulla piazza più famosa d’Italia. Angeli si risente per le dichiarazioni di alcuni esponenti politici rispetto alla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Dopo aver sfruculiato su Salvini e Di Maio, il consigliere comunale si eleva a dispensatore si consigli a Giorgia Meloni. Senza tante riserve, la invita a darla ai marinai. Un consiglio: caro Dario, Giorgia è una donna, come il tuo sindaco.