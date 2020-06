Il consigliere regionale Dem Francesco Russo. “Ho un tumore al pancreas, si può sconfiggere”. Forza Francesco!!

Assicura Francesco Russo: “E’ un tumore di quelli che si possono sconfiggere”.

La notizia era trapelata alcuni giorni fa, ma solo oggi il Consigliere regionale e professore universitario all’Università di Udine ha voluto renderla pubblica. Forza Francesco:

“Questo post è personale. E, tra quelli che ho pubblicato, sicuramente uno dei più difficili da scrivere.

So che è la cosa giusta da fare perché per me, anche in politica, il rapporto umano ha sempre avuto la precedenza su idee, proposte, strategie, vittorie o sconfitte. E se, come credo, ogni rapporto vero si basa sulla trasparenza, non si può essere sinceri nella vita pubblica ma nascondere ciò che di importante accade lontano dai riflettori.

Ho un tumore al pancreas: l’ho scoperto pochi giorni fa dopo un breve periodo in ospedale cominciato con una visita per quello che sembrava un semplice malessere.

Mi aspetta una battaglia impegnativa ma sono stato fortunato: è di quelle che si possono vincere”.