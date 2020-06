Il filo rosso che lega i 5Stelle con il Venezuela. Maduro-Grillo? Commento di Alessandro Maran

La linea M5s sui presunti fondi da Chavez è unanime: fake news e macchinazione. Ovviamente, come ha scritto Pietro Salvatori su Huffington, “il salto dal piano politico a quello che prevede finanziamenti in nero è tutto da dimostrare”. Ma “il filo rosso che collega politicamente i 5 stelle al Venezuela è srotolato sotto gli occhi di tutti. Ed è più imbarazzante di un finanziamento, per di più molto ipotetico”.

Niente di nuovo, a dire il vero. Sul Foglio del 23 maggio del 2018, ricordavo che, per capire come la pianta populista può crescere rigogliosa in forme diverse ma tra loro legate da tratti comuni, da un pezzo il prof. Loris Zanatta ha suggerito proprio l’analisi di due casi “all’apparenza agli antipodi dal punto di vista storico e geografico”, l’Italia e il Venezuela. L’articolo, due mesi dopo il trionfo elettorale dei gemelli del populismo italiano, cominciava così: «Potremmo chiamarlo “esperimento Venezuela”».