9 luglio. Il finiano Roberto Menia, passato con Fratelli d’Italia, ricorda il successo degli azzurri ai mondiali di calcio a Berlino.

Non si ferma la campagna acquisti di Fdi. L’ultimo acquisto in casa Fratelli d’Italia è Roberto Menia: ex finiano, approdato nel partito di Giorgia Meloni, via Lega, grazie all’ intesa con il Movimento nazionale per la sovranità, fondato da Francesco Storace e Gianni Alemanno. Menia, infatti, nel 2017 si era avvicinato al Carroccio di Matteo Salvini (ad ufficializzare la sua adesione fu Giancarlo Giorgetti con una conferenza stampa a Montecitorio dove però erano presenti solo Alemanno e Storace), facendo storcere il naso proprio alla Meloni.

«Insieme a Giorgia costruiremo un percorso politico e sono convinto che questa sarà una grande strada», assicura il triestino Menia, ex fedelissimo di Gianfranco Fini. «Vogliamo dar vita a un grande movimento di destra, il secondo pilone del centrodestra, che vede insieme uomini e donne con competenze, coraggio e valori». «Noi abbiamo lanciato da tempo un appello», spiega Giorgia Meloni «da un lato per ricomporre la destra, dall’altro per allargare Fdi ad altre storie e culture politiche. Sono operazioni entrambe riuscite e abbiamo ripreso questo lavoro dopo le europee». E la campagna acquisti non finisce qui, annuncia la Meloni, «nei prossimi giorni ci saranno altre importanti novità».