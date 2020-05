Il Governo conferma il sostegno alla nave-Covid. 4 milioni e 200 mila euri cash per salvare gli anziani di Trieste.

E’ di circa 4 milioni e 200mila euri l’importo.

“Il Governo ha confermato il proprio sostegno al ricorso alla nave GNV ‘Allegra’, che sarà utilizzata come struttura sanitaria, da parte dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino per garantire cura e assistenza agli anziani positivi al Covid-19. Una scelta tecnica nella quale parte della politica si è buttata superando ogni limite”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che “quella adottata dall’Asugi, con il parere positivo del Dipartimento di prevenzione, è la soluzione migliore in questo momento dell’emergenza perché consente di dare una risposta immediata alle esigenze del territorio triestino. Prima di individuare la scelta della ‘Allegra’ sono state valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della zona, il palazzetto dello sport a Chiarbola; il centro congressi del Molo IV, la ristrutturazione del 14esimo e 15esimo piano di Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani. Tutte queste soluzioni non hanno però dato riscontro positivo, a causa degli importanti interventi di adeguamento da realizzare in urgenza per soddisfare i requisiti richiesti”.