Il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo è risultato negativo al test sul corona virus. Aveva partecipato all’incontro con i vertici dell’Ausir il 3 marzo scorso negli uffici della regione di via Sabbadini. In quell’occasione restò contagiato il sindaco di Reana Emiliano Canciani. Il sindaco Pozzo domani riprenderà l’attività amministrativa in comune.