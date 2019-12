Il sindaco Dipiazza rovina i piani di Fedriga-Roberti: “Mi ricandido sindaco di Trieste”.

Fonte Rai 3Fvg:

“Nel 2021 conto di ricandidarmi”. Ho ricevuto moltissimo da questa città, sia come imprenditore che come sindaco”. Così il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in un forum all’ANSA. “Mi farebbe piacere – spiega – chiudere alcuni importanti capitoli per questa città: in primis, la riqualificazione del Porto Vecchio”. “I triestini – aggiunge – mi hanno dato molto e io ho dato molto a loro e andiamo molto d’accordo”. Per lui sarebbe il quarto mandato. 66 anni, politico e imprenditore, è sindaco di Trieste dal 2016 dopo esserlo già stato per due mandati dal 2001 al 2011. È stato anche consigliere regionale e sindaco di Muggia”.