ImpestatoFriuli Exxx…Polzive!!! Oltre 250 Agricoltori friulani accusati di aver avvelenato l’aria con pesticidi pericolosi nelle zone di Fagagna, Moruzzo e Plasencis. Accusa: provocato la morte di migliaia di api. L’attacco frontale del democristiano Zanin contro la Procura,

L’attacco del presidente del consiglio regionale contro la magistratura, era il 6 aprile 2019 circa un anno fa, fu frontale. Gli agricoltori coinvolti nelle indagini si presentarono a Udine nel piazzale della regione per protestare contro l’inchiesta, erano i primi approcci di una intesa con Saro. Un anno fa le dichiarazioni del presidente Zanin, trascinato in piazza da Saro, erano queste: “Non si capisce perché l’agricoltura, qui da noi, sia sottoposta a questo attacco, gli agricoltori non sono criminali. Questa criminalizzazione contro gli agricoltori, solo nella nostra regione è qualcosa che va spiegato”.

L’inchiesta sulla moria di api avviata dalla Procura di Udine, avviata nell’aprile 2018, è conclusa, gli agenti della forestale stanno in questi giorni notificando agli oltre 250 indagati le contestazioni dell’accusa sulle quali i titolari ne dovranno rispondere. Le ipotesi del Pm Del Tedesco contro gli agricoltori sono pesanti: Avvelenamento dell’aria con pesticidi pericolosi e con la conseguenza di aver provocato la morte di migliaia di api. Alterato l’ecosistema e danni subletali all’uomo. Inquinamento ambientale e comportamento irresponsabile rispetto all’habitat da tutelare.