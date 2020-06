IndustriaFvg Exxx…Polzive!!! Rivoluzione al Cosef friulano: Il sindaco di San Giorgio di Nogaro indica Terry Margherita nel CDA. I nomi dei nuovi amministratori. Passo indietro di CCIAA. Esclusivo.

Stasera il Cda del Cosef (Consorzio di sviluppo economico del Friuli) di Renzo Marinig ha chiuso i battenti. Come anticipato da Leopost, salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà Claudio Gottardo a guidare il nuovo cda, mentre per la vice presidenza l’assemblea dei soci indicherà Thomas Venchiarutti, assessore del comune di Osoppo in quota sindaco Bottoni. Nel prossimo mandato, sarà rappresentata in consiglio anche la Ziac, la Zona Industriale Aussa Corno. Il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Roberto Mattiussi, ha indicato Terry Margherita, titolare della “EMMEVIDUE”, come componente del consiglio. In quota industriali è stato scelto il nome di Marco Bruseschi. In quanto alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, il presidente Da Pozzo si è tenuto fuori dagli incastri, preferendo la presidenza del revisore dei conti. Resta ancora misterioso il nome del consigliere in quota Ziu, prima rappresentato dal consigliere comunale di Pavia Mariella Moschioni. Sarà Di Bert, in accordo con l’assessore Bini ad esprimere il nome. Quota ProgettoFvg-Forza Italia.