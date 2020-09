77esima Mostra del Cinema di Venezia. Intervista a Pedro Almodovar: Il covid, Tilda Swinton e il cinema. Esclusivo.

L’intervista è del 2 settembre all’esterno dell’Excelsior. Dice il regista spagnolo:

Il cinema, che già stava allo stremo un anno fa, prima del Covid, vede Venezia come l’occasione per ripartire. Ma non si sa verso dove. Serve una gestione collettiva per uscire dalla crisi, poiché solo il cinema ci salverà. Si sta tentando di recuperare quel che si faceva prima, con mascherine e distanziamenti. Mi sembra molto faticoso. Osserva il regista.

Pedro Almodovar era a Venezia a presentare la sua versione de “La voce umana” con Tilda Swinton.