JoJoPolimeni Exxx…Polzive!!! Il direttore dell’azienda sanitaria di Pordenone che non voleva sforare il budget, assume un giornalista: 46mila euri. Secondo “Il Post” i dati del CoronaVirus in FVG sarebbero taroccati. Caos a Trieste e Pordenone. Le accuse di Zalukar. Esclusivo.

Oggi scadeva il termine di presentazione delle domande per gli aspiranti all’incarico di giornalista per la comunicazione istituzionale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Il direttore Joseph Polimeni, alcune settimane fa e in piena peste, mollò l’azienda per fuggire in Toscana. Il direttore ritiene necessario avvalersi di un giornalista che curi ”…in via prioritaria i collegamenti con gli organi di informazione in stretta collaborazione con la Direzione Generale Aziendale, assicurando chiarezza e tempestività delle comunicazioni. Invio giornaliero Rassegna stampa regionale alle strutture Aziendali e gestione della comunicazione anche tramite piattaforme social. Totale 46 mila euri per 24 mesi. La cifra non è elevata ma si scontra col pensiero di Polimeni che, alcune settimane fa, raccomandava di non sforare il budget. Servirà d’aiuto un giornalista? speriamo di sì vista la bufera che oggi si è alzata sui numeri del Covid forniti dalla Protezione civile. Ne parla “Il Post”, il quotidiano on line diretto da Luca Sofri che rivela alcune anomalie sui dati forniti: “Il giorno 15 i “clinicamente guariti” risultano 255, contro i 380 del giorno prima. In tutto 125 in meno, di cui 55 risultano guariti completamente e con tampone negativo, mentre gli altri 70 tornano tra i pazienti in “isolamento domiciliare”, come se 70 persone in un giorno avessero manifestato un riacutizzarsi dei sintomi dopo essere state dichiarate clinicamente guarite. Eventualità improbabile e forse imputabile a un aggiornamento non quotidiano e lineare ma cumulativo di più giorni”.

Intanto a Pordenone il reparto di medicina finisce nella bufera, otto pazienti infettati e Polimeni che ammette l’errore. Sullo sfondo si staglia un tornado su Trieste, Nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Cattinara risultano contagiate non meno di 19 persone, tra le quali 5 medici e 9 infermieri. Il reparto resterà chiuso per 15 giorni.

La questione è seria giacché le due persone da cui si sarebbe estesa l’infezione, erano risultate negative al doppio tampone. Il consigliere regionale Zalukar accusa: “La medicina d’urgenza era infetta da una settimana ma la notizia è arrivata solo oggi, quando non si poteva più nasconderla”. Zalukar mette sotto accusa la scelta scellerata di aver mescolato nella stessa struttura ospedaliera, reparti Covid con No Covid.