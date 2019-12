La grotta Exxx…Polzive!!! Rissa continentale fra Albanesi e Nigeriani ad Artegna (Ud). Tre arresti, un ferito grave. Elevato tasso di carburo e sguardi alle puledre. Friuli, Italia

Rissa continentale ieri sera alla discoteca “La Grotta” di Artegna (Ud). Almeno una 20ina di persone si sono scazzottate nei paraggi del locale. Da una parte i marcantoni nigeriani, dall’altra gli occidentali albanesi. Una decina di esaltati sono finiti al pronto soccorso, uno, in gravi condizioni per aver ricevuto una bottigliata in testa, è ricoverato all’ospedale di Udine. Tre persone arrestate. Le ragioni della baldoria sono riconducibili al tasso di carburante troppo alto e i corteggiamenti alle puledre. Friuli Italia.