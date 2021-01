La situazione del CernoConte ad oggi giovedì 21 gennaio. Conte ha ottenuto dal Quirinale 10 giorni per rinforzare la maggioranza. Si prova con un gruppo di 10 costruttori al Senato (ex FI, ex Iv, Misto, Udc) ma sarà dura anche alla luce delle dimissioni del segretario Cesa di stamane. A oggi tre alternative (visto l’immobilismo del cdx): Conte senza Iv, Conte che torna con Iv, elezioni. Il resto è fumo.