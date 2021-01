L’abisso dei giornali. La classifica dei quotidiani italiani aggiornata a Novembre 2020. Il confronto con lo stesso mese del 2013 e del 2019.

Questi sono i più recenti dati di diffusione dei quotidiani che comprendono vendite in edicola, cartacee e digitali, abbonamenti e numeri gratuiti. E’ la fotografia dello straordinario declino di circolazione dei quotidiani. Tra i primi 15 in Italia figura il Messaggero Veneto che si attesta a 36 mila copie vendute nel mese di novembre. Più 3 per cento rispetto al 2019. Guida la classifica il Corriere della Sera seguito da Repubblica. Fra i quotidiani nazionali, quello che si trova in controtendenza è “La Verità” che guadagna oltre il 9 per cento rispetto al mese di novembre 2019. “Il Manifesto” registra un più 16 per cento sullo stesso mese del 2019. Fra le testate locali, si distingue “L’Eco di Bergamo” che guadagna oltre il 9 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, La Gazzetta di Mantova 〈7.7〉, Il Quotidiano di Sicilia, Il Giornale di Brescia, Provincia, Gazzetta di Parma e poi gli altri…