Coinvolti imprenditori friulani di livello. E’ l’ubriacatura del «Bonus» immediato. Cifre da capogiro incassate da fatture emesse per prestazioni mai eseguite. Descrizioni di prestazioni lunari per distrarre gli incassi. Compensi e acconti in numero formidabili. E’ il «documento fittizio» che affascina il Friuli, la regione con uno dei tassi di evasione più alti d’Italia. Il «Sole24 ore» di lunedì scorso ne ha dato solo una piccola anticipazione. Friuli Latrina d’Italia.