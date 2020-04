LegaFvg Exxx…Polzive!!! Ai leghisti friulani slitta la frizione. Bufera partigiana sull’assessore Asquini di Monfalcone. Ad Aviano (Pn) il sindaco caccia il vice leghista Ghiglianovic. Esclusivo

Il primo petardo è esploso a Monfalcone mercoledì scorso. L’assessore comunale Asquini, sul suo profilo facebook, aveva scanzonato un pò troppo i partigiani e il flash mob del 25 aprile organizzato dall’ANPI locale. Aveva scritto: “I Partigiani farebbero meglio a buttarsi giù dai balconi”. Il caso è finito anche su Repubblica ma la sindaca Cisint non ha ritenuto di richiamare il suo assessore.

L’altro petardo è scoppiato a Ovest del Friuli, ad Aviano (Pn), dove al vice sindaco Michele Ghiglianovic, tosto leghista salviniano, dev’essere scappata la frizione.

In diverse occasioni aveva espresso la sua condivisione per le iniziative dei No Vax, lasciando intendere che: “Quella della vaccinazioni non è l’unica strada possibile e di non credere che il vaccino possa risolvere l’epidemia”.

Dichiarazioni che hanno irritato il sindaco di Aviano De Marco Zompit che non ha esitato a revocargli le deleghe. Lo stesso coordinatore cittadino di Forza Italia, Danilo Signore, ha rilevato che: “Qualsiasi atteggiamento no vax è fuori luogo. Da questi atteggiamenti prendiamo le distanze, il nostro mondo è altro”. Bufera centrodestrista da Est a Ovest del Friuli in tempi di Covid. Lega nella bufera.