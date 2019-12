LegaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga sanzionato in divieto di sosta in piazza XXsettembre a Udine. Riunione della Lega al Mokambo di Gallerini. Il para-ufficiale Dri non perdona i leghisti in divieto di sosta. Esclusivo

Fedriga parcheggia in divieto di sosta e prende la multa a Udine.

Tutta colpa del Mokambo di Udine, il locale dell’ex assessore Gallerini in via del Gelso che ha ospitato ieri sera una riunione di sezione della Lega. Era presente anche il presidente Fedriga accompagnato dal portavoce Petiziol e con l’auto privata. Alcuni partecipanti, ingolositi dal plateatico vuoto, hanno parcheggiato l’auto, Fedriga compreso. Solo che ieri sera di turno era lo zoppetto, il vice commissario Dri, diventato ufficiale con un magheggio. Come tutti sanno, Dri non perdona e, baldanzosamente, ha inflitto la sanzione a tutte le auto parcheggiate in divieto di sosta. Il nuovo disciplinare dei vigili prevede solo un compito: fare fatturato, fare multe. Compresa quella di Fedriga. Report dal palzzo delle 17.33. Testimonianza a disposizione.