LegaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga scalda il cuore dei friulani al NoTax day. Luca Toccalini crea il panico: C’è una crisi di nervi nel governo, quando Salvini sarà premier, Max sarà nella nostra squadra.

Al centro i problemi della Safilo (“Andrò a Roma ha assicurato Fedriga”), DM Elektron (Buja), Servola, occupazione e riforme.

Il presidente Fedriga ha convocato ieri pomeriggio (sabato) nel padiglione della fiera di Martignacco (Ud), lo stato maggiore del partito. Il richiamo era timbrato “No Tax day”, in realtà si trattava di elencare l’agenda politica del governo del Friuli, di quello nazionale ed europeo. Amministratori, legislatori, deputati, segretari, presidenti ed europarlamentari hanno partecipato all’incontro, pubblico numeroso, circa 200 persone. Ospite d’onore il neo segretario della Lega Giovani Luca Toccalini che, senza tanti giri di parole, ha fatto capire quanto la Lega ci tenga a Fedriga: L’attuale governo è in piena crisi di nervi. “Quando, a breve, Salvini sarà premier, farà parte anche lui della squadra”. Lo dice convintamente al punto da spiazzare e creare panico all’intero uditorio. Chi vuol capire, capisca. In ogni caso Fedriga, nel suo intervento, non ha disdegnato di raccontare i particolari di quando l’attuale presidente era capogruppo alla camera. Grandi applausi e sù gli striscioni dalla platea. Fra il pubblico, è stato notato anche un interessatissimo Pottino (ProgettoFvg): “Sono stato uno dei primi segretari della Lega in Friuli, bella esperienza, non dimentico”. Al termine tutti a Carlino alla Risata per la tradizionale festa natalizia.