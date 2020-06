LegaFvg Exxx…Polzive!!! FiguradiMerda friulana per Fedriga: Fontanini e Ciani consegnano la città di Udine agli islamici: sorgerà una nuova moschea, investimento da 1 milione di dollari. Il patriota Salmé li rade al suolo. Esclusivo.

Nei paesi islamici la moneta corrente è il dollaro. Di conseguenza è su quel valore che si quantifica l’investimento dei musulmani per invadere Udine. La giunta presieduta dal delegato all’identità culturale leghista, nonché sindaco Fontanini, ha deliberato ed autorizzato la trasformazione di una vecchia concessionaria d’auto, in un luogo di culto. Il magazzino era stato acquistato dalla comunità islamica per circa 400mila dollari e, dopo la delibera di giunta dei leghisti Fontanini e Ciani (edilizia privata) del 23 dicembre scorso, le associazioni della mezza luna faranno festa e inizieranno a ristrutturare e riqualificare l’edificio. Investimento presunto di circa 1 milione di dollari. Money.

I leghisti friulani spianano la strada all’Isis. Il primo a sfruculiare nei documenti è stato il patriota Stefano Salmé, integerrimo nazionalista che è rimasto sconvolto dalla decisione della maggioranza che lui stesso aveva appoggiato e contribuito a far vincere. Un capovolgimento di fronte inspiegabile dopo tutte le promesse del sindaco-pivettaro in campagna elettorale. Balle, balle su balle.

Il neo commissario della Lega FVG Fedriga impacciato. Si narra che sull’asse Trieste (Polidori-Roberti) e Monfalcone (Cisint), il risentimento verso il disperato sindaco di Udine sia ormai al limite. Vieppiù che proprio ieri se n’è avuta conferma: a Trieste il centrodestra a trazione leghista ha celebrato l’anniversario della Liberazione dagli slavi di Tito, a Udine i leghisti-friulanisti calano le braghe agli islamici. Figure di merda salviniane.