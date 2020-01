LegaFvg Exxx…Polzive!!! Il giallo a tinte forti dell’improvvisa sostituzione del segretario provinciale della Lega di Pordenone Stefano Zannier (non più consigliere), con Bottecchia. Quale Procura si sta muovendo?

Stefano Zannier, per fare l’assessore regionale alle foreste, si è dimesso da consigliere (2.200 preferenze).

Nulla di certo, tuttavia ai più sgamati non è passata inosservata l’accelerazione impressa dalla coordinatrice regionale della Lega Vannia Gava (su impulso di Fedriga), si sostituire il segretario provinciale di Pordenone Zannier con il nuovo segretario Bottecchia (vedi Leopost 19 gennaio). L’operazione ha sollevato più di qualche sospetto anche perché a Trieste il segretario provinciale leghista è ancora Roberti, pure lui assessore regionale. Perché tanta fretta su Zannier? Quale Procura si sta muovendo? perché questa sostituzione prima del congressino? c’è un elemento d’indagine nei confronti dell’assessore regionale leghista? Peraltro non più consigliere?

Questa mattina, lunedì, l’assessore è stato notato in via Sabbadini a Udine scuro in volto. Testa bassa e non ha voluto parlare con nessuno. Si è rifugiato nel suo ufficio.