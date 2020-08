LegaFvg Exxx…Polzive!!! Più migranti, più voti. Fedriga-Lizzi-Cisint-Roberti-Polidori e Ciani festeggiano in Cavarzerani. Fontanini, asfaltato da Fratelli d’Italia, ora invoca l’esercito. Clun chiede chiarimenti a Fedriga: “Finora hai cacciato solo me”. Serracchiani: “Solo propaganda”. Esclusivo.

Anche i militanti di Casa Pound al comizio-show di Fedriga: Terra Dalmata, terra Giuliana, Terra mia, Terra Italiana. Olé.

I consiglieri comunali Pittioni, Zanolla e Pizzocaro non ci credevano. Al termine del suo comizio, il sindaco Fontanini ha salutato con piacere la notizia dell’arrivo dell’esercito a Udine. Fino a ieri aveva sempre respinto l’idea dei 3.

Fratelli d’Italia e i civici radono al suolo il pivettaro. Oggi Fontanini si ricrede. Tornando alla Cavarzerani, questo venerdì per la Lega è stato quello di una giornata di festa e di propaganda, non a caso alimentata dal caos migranti che ha invaso la città e che porta benzina nel serbatoio di Fedriga. Quale occasione migliore per convocare uno show estivo propagandistico nel parcheggio della caserma? Al richiamo si è accodato anche il comandante della Polizia Locale Del Longo che ha disposto non meno di 3/4 pattuglie come codazzo al leghismo udinese. Uno show costellato da vigili malvestiti e con la barba incolta sghignazzanti sul piazzale della caserma pronti a randellare gli automobilisti e a cagarsi sotto quando vedono uno straniero. Udine brucia, la Lega stappa champagne.

A pochi metri da via Cividale (via Sabbadini), si sono riuniti Serracchiani, Venanzi e Shaurli. Imperdibile Serracchiani: “Fedriga fa solo propaganda”. Il resto lo certifica Honsell con un formidabile commento sul MessVeneto rispetto alla vergognosa esibizione del centrodestra ammutolito martedì scorso in 6a commissione a Trieste. Consiglio regionale. Durante lo show dei leghisti di Udine ha fatto capolino anche Francesco Clun il segretario di Casa Pound sospeso dal lavoro per l’incursione di martedì scorso in consiglio regionale. Una breve conversazione col presidente, un battibecco sui fondi destinati ai comuni e il segretario di Casa Pound infilza Fedriga: “Finora hai cacciato solo me”.