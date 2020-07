LegaPolveriera Exxx…Polzive!!! Strappo dei consiglieri comunali contro Fontanini, rifiutati gli inviti per la cena con gli assessori regionali di stasera a Udine. La lavandaia delle valli non li convince e rischia il peculato. Esclusivo.

Da alcuni giorni e insistentemente, la lavandaia delle valli, in arte Paoletig, ha incenerito il telefono a furia di convincere i consiglieri comunali di Udine della Lega a partecipare alla cena di stasera. Rifiuto e bolletta telefonica a carico di pantalone.

Le transenne pericolanti disordinatamente appoggiate sul porfido, sono la testimonianza dell’abisso cui è precipitata la città più elegante del Nord. La foto è stata scattata oggi alle 16,30 in via Gemona. Il sindaco e la maggioranza leghista di Udine paurosamente fuori luogo. Se ne sono accorti anche i consiglieri comunali d’area che, dalla vergogna, hanno rifiutato l’invito di stasera per una cena in un famoso ristorante del centro di Udine organizzata dal sindaco con gli ospiti regionali: Assessori (Pizzimenti…Zannier…) e alcuni consiglieri regionali. Del comune, a fare da damigelle al sindaco hanno assicurato la presenza solo Laudicina e l’assessora più corteggiata del palazzo, Asia Battaglia. La lavandaia di Fontanini su tutte le furie e la Lega totalmente sgretolata, da una parte il cerchio magico, dall’altra i militanti. Uno sbrego che alimenta le fiamme che stanno surriscaldando il pianeta Lega in Friuli. I casi San Daniele, Fagagna, Cordenons, Tolmezzo preoccupano i vertici regionali tanto che Fedriga, dopo aver sfiduciato Zorro Grattoni come commissario provinciale di Udine e preferito l’europarlamentare Lizzi, sta pensando a un commissario anche per Udine.

Il capoluogo friulano è senza guida dopo il fallito tentativo di Maurizio Franz di far vincere a un congresso-farsa la cocca Asia Battaglia, costretta poi a dimettersi. Un caos che fa il paio con le transenne e la commissione “politiche sociali” che è stata riconvocata per il 6 agosto.

Intanto Udine precipita nell’abisso e la transenna è il suo simbolo come gli uffici e gli strumenti che vengono usati per faccende di partito. Contando Udine, Italia.