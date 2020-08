LegaRoventeFvg Exxx…Polzive!!! Fediga-Mestroni travolti dall’ossessione migrantes: I vertici veneti del turismo friulano in ferie: Zulianello e Gomiero. Il bidone dei braccialetti per i turisti che a Grado non si trovano. Esclusivo

Fedriga affida ai veneti Gomiero e Zulianello la guida del turismo in Fvg. In pieno agosto ambedue sono in ferie. E negli infopoint regna il disordine. Il caso dei braccialetti colorati ideato dal dirigente tolmezzino Iacopo Mestroni per il portale «spiaggeFvg2020» funziona a singhiozzo. Dalla sede di Cervignano ne sono stati ordinati circa 300mila, ma a Grado e in alcuni uffici spiaggia di Lignano Riviera non si trovano. Non c’è una guida, non c’è una regia. Del resto, in questo agosto, la Lega Fvg è ossessionata e allarmata dai sondaggi in calo e per questo motivo è impegnata a capitalizzare voti e consensi cavalcando la questione migrantes. Lo scopo dello show di ieri a Udine in Cavarzerani aveva solo e semplicemente questa funzione: Distrarre l’opinione pubblica dal precipizio cui sta pericolosamente finendo la regione. Il caso dei braccialetti acquistati dalla Print Promo di Buja (Ud) è paradigmatico. Alcuni giorni fa Gomiero aveva annunciato lo sviluppo del portale «spiaggeFvg2020.it», una sorta di nertwork del mare per promuovere le spiagge friulane con simpatici braccialetti colorati da distribuire negli uffici. In alcuni ci sono in altri no.