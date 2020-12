LegaSanDaniele Exxx…Polzive!!! Il leghista Adriano Trus è il nuovo assessore. Si rafforza la giunta Valent. A vuoto le richieste dei poltronari meloniani. Esclusivo

Dopo le dimissioni dell’assessora alle pari opportunità Roberta Gerussi e aver atteso le nomine del CDA della collinare, il sindaco Valent ha compiuto un importante passo avanti sul rinnovo dell’esecutivo. Entra in giunta come assessore Adriano Trus, ottico in pensione e capogruppo della formazione San Daniele Ci Lega, cui fa parte anche la consigliera Zamolo.

Un solido puntello, una vecchia conoscenza sulla quale il sindaco Valent ha sempre dimostrato apprezzamento. Le deleghe sono le seguenti: Cultura, Istruzione, Protezione Civile, interventi di riqualificazione urbana e riassetto della viabilità del centro storico, resta capogruppo.

Tuttavia la scelta di Trus trasmette un segnale politico molto interessante che aiuta a capire le pesature in collinare. Non era un mistero che Fratelli d’Italia, notoriamente il partito dei poltronari friulani, aspirasse a piazzare uno dei suoi nella giunta di San Daniele. Il modello Silvana Olivotto a Udine è ormai paradigmatico 〈è diventata assessora solo per questioni di genere, senza aver preso un voto〉 e i vertici del partito stavano ormai da mesi accarezzando l’idea di portare a casa un assessore anche a San Daniele. Solo che, durante le trattative, è emerso il caso del consigliere comunale di Dignano, Gianbattista Turridano che voleva a tutti i costi essere sistemato nel CDA del Collinare. In questo senso, Fratelli d’Italia ha fatto la scelta di imbucare uno dei suoi in collinare e sacrificare San Daniele. Occorre dire che Turridano, pur di occupare l’incarico nel CDA del Collinare, si è dimesso, dopo solo un anno, da consigliere comunale di Dignano. Un gesto scandaloso che ha irritato la comunità dignanese, capoluogo comunale. Elettori di Dignano ingannati dalla scelta dell’ex sindaco. Dopo queste dimissioni, Dignano è orfana di un rappresentante dell’opposizione. Traditi gli elettori per la golosità della poltrona.