LeggeElettorale Exxx…Polzive!!! Friulani sottani: Ridisegnati i collegi di Camera e Senato. Asse Trieste-Pordenone per polverizzare i friulani. Esclusivo.

Cosa c’entra Venzone con Pordenone? per quale ragione il residente di Pontebba o di Tarvisio dovrà condividere il proprio rappresentante alla camera con Sacile? Friulani coglionati come pischelli. Segue…

Pur di non allargare il perimetro del collegio di Udine ed impedire l’elezione di un deputato in più, la triade triestina composta da Fedriga-Rosato-Patuanelli, ha spinto per allargare il collegio di Pordenone fino al confine con Kraniska Gora estremo est regionale. Friulani in osteria. Stesso discorso per Gorizia che vede ingoiate le proprie aspirazioni europee dall’egemonia giuliana. Germano Pettarin sarà l’ultimo deputato dell’area.

Venerdì il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che ridisegna i collegi elettorali dopo la riduzione del numero dei parlamentari. In seguito al taglio dei parlamentari, il Friuli VG passa da 7 a 4 senatori e da 13 a 8 deputati. Il Governo ha elaborato i perimetri tenendo conto della legge elettorale vigente, il Rosatellum. Il collegio del Senato comprenderà l’intera regione, 1 senatore verrà eletto con l’uninominale secco, gli altri 3 in proporzione al numero dei voti ottenuti dai partiti o dalla coalizione che rappresentano. Il magheggio triestino-pordenonese narrato sopra, si compie con la disposizione dei collegi elettorali per la Camera. Secondo il documento del Governo, i collegi uninominali saranno 3, di conseguenza, i restanti 5 deputati verranno eletti su base proporzionale con la clamorosa penalizzazione dell’area friulana. Friulani sottani. Ora si attendono i passaggi parlamentari.