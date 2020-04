LenociBellaCiao Exxx…Polzive!!! Festa della Liberazione sessuale in Friuli. Il presidente meloniano di Udine Sud fa il guappo con le Milf su twitter. L’ offerta è da sballo: “Ti andrebbe il mio?”. Esclusivo

Sfracellata in un tweet l’architrave dei meloniani. Dio, Patria e Famiglia. Tutto il mondo è paese, paisà.

Il presidente anti-Mes del quartiere Udine-Sud Carlo Alberto Lenoci, ha sempre avuto il pallino per la bacheca e le segnalazioni. Le ragioni dell’interesse di Lenoci per gli spazi e gli sportelli d’ascolto, sono da ricondurre alla sua disponibilità nell’offrire l’aiuto sociale. Oggi se n’è avuto la prova.

Lei è GinnaLaura, puledra di livello leggermente stagionata ma animata da porcellose e irresistibili intenzioni che hanno risucchiato uno degli esponenti più in vista di Fratelli d’Italia a Udine. Lenoci Carlo Alberto, punta di diamante dei sovranisti friulani, ha incrociato un appello sulla bacheca di twitter e ha risposto all’invito, lo ha fatto nel modo più naturale possibile, come un vero presidente di quartiere. Lei, nel pieno del Lockdown, ha voglia di qualcosa di granitico, ma nel più breve tempo possibile. Il presidente udinese del quartiere Sud, non ci pensa neanche un decimo di secondo e risponde rapidamente: “Ti andrebbe il mio?”.

Esaltante Festa della Liberazione sessuale.