LetamaioFriuli Exxx…Polzive!!! Dopo Viale Trieste, topi grossi come gatti e volatili invadono i rifiuti abbandonati in via delle Ferriere e piazzale D’Annunzio: Emergenza sanitaria. Fallimento del Porta-Porta. Udine città indecorosa. Le promesse dell’assessore: 50 mila euri per le telecamere. Video esclusivo.

In piazzale D’Annunzio (vedi foto in calce) ieri sera i topi danzavano. Una cuccagna per i rodotori che ringraziano i leghisti, compresa la vice presidente del consiglio (Marioni) che abita nei paraggi, ma tace.

Ascoltate bene questo servizio andato in onda su Telefriuli l’ottobre scorso.

Udine città a rischio emergenza sanitaria causa inadempienze del servizio di raccolta rifiuti. Ieri mattina le immagini di un residente riportavano il letamaio di v.le Trieste e di piazzale D’Annunzio, oggi lo spettacolo si è ripetuto in viale delle Ferriere, indecoroso letamaio che flagella il capoluogo friulano.

Alcuni residenti hanno notato diversi topi attorno alle piazzole e volatili marini, per altro pericolosi, che sorvolavano l’area. Un degrado e un oltraggio che la città più elegante del nord non aveva mai ricevuto.

La Net di Fuccaro-Civibank fa spallucce, l’assessore Ciani aveva promesso, nell’ottobre scorso, le telecamere di controllo, costo 50mila euri (il servizio del video è di Telefriuli). Ecco i risultati.

Il sindaco, responsabile della salute dei cittadini, ha altro cui pensare se non quello di trotterellare per la città con mogliettina. Udine sta precipitando in un’emergenza sanitaria mai conosciuta prima. Si attende l’intervento del direttore del Dipartimento di Prevenzione Udine Direttore Giorgio Brianti, visto il pericolo di un’emergenza sanitaria. S’intravede l‘abisso. La capitale del Friuli ormai è famosa solo per le cazzate planetarie del consigliere leghista Pavan. Un fallimento di Fontanini certificato giorno dopo giorno e su tutti i fronti. In tutti i settori. Tornate nel contado. Ecco le foto. Stamattina, viale delle Ferriere, ieri sera piazzale D’Annunzio: