LetamaioFriuli Exxx…Polzove!!! Dopo il Kursaal il Questore di Udine fa chiudere anche il Jonny Luanie, il nome del locale che la stampa di regime Furlano insabbiava. Esclusivo.

Per giorni e giorni la stampa di regime dei peracottari friulani insabbiava il nome del locale dov’e stata imbastita la svalvolata iniziativa dei 7 ragazzi del “Gruppo Stupro”. Ora, giacché la Questura di Udine ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni al locale di proprietà di un parente diretto di uno dei componenti la banda, le testate scrivono. Ecco il dispaccio:

Chiuso per 15 giorni Jonny Luanie per “Centro stupri”

“Nel pomeriggio di oggi personale della “Squadra amministrativa” della Questura di Udine ha notificato al titolare del ristorante “Jonny Luanie” di San Daniele del Friuli la sospensione di ogni attività per la durata di 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell’ordine pubblico in generale.“