LetameFriulano Exxx..Polzive!!! I 7 talenti del gruppoStupri: Il Questore di Udine sospende per 15 giorni attività della discoteca Kursaal di Lignano. Esclusivo

Prima conseguenza per la coglionata dei 7 ragazzi friulani che hanno avuto il cattivo gusto di festeggiare in discoteca con la maglietta “Centro Strupri”. Questa mattina, giovedì 25 giugno, personale della “Squadra Amministrativa” della Questura di Udine ha notificato al titolare della discoteca di Lignano Sabbiadoro “Kursaal” la sospensione di ogni attività per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell’ordine pubblico in generale.

Nella serata di sabato 20 giugno Giacomo Minini, Francesco Diasparra, Matteo Ciotti, Luca Cristofoli, Andrea Zovatto e Gianluca Vidoni, avevano trascorso la serata all’interno del locale, dove aveva precedentemente prenotato due tavoli a nome “Centro stupri”: il personale dipendente aveva contrassegnato il cartellino di prenotazione esposto sul tavolo con la stessa dicitura. Il cartellino veniva rimosso dal personale solo dopo essersi accorti della diffusione dell’immagine del cartellino sui social network. Appreso l’increscioso fatto, la Questura sta inoltre svolgendo tutti gli accertamenti necessari per individuare le precise responsabilità di carattere penale dei vari soggetti coinvolti.