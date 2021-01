LetameFriuli Exxx…Polzive!!! La Fiadel annuncia 9 giorni di sciopero regionale dallo straordinario degli operatori ambiente. Lo sfruttamento delle imprese di pulizia nei subappalti. Operai con le pezze al culo. Ribassi del 20-30% Esclusivo

Il centrodestra nordestino strilla contro il governo Conte ma in realtà, in periferia, è un manikomio. A partire dal rifiutaggio. Udine, letamaio Friulano coi rischi che ne derivano per gli operai. E il sindacato annuncia uno sciopero di 10 giorni i cui temi sono stati sollevati anche nelle audizioni in commissione del capoluogo friulano. Esternalizzazioni dei servizi, condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, rischio per i lavoratori di contrarre malattie professionali, derivanti in particolare dal servizio porta a porta così come concepito, ma si parla anche del mancato rispetto dei contratti di settore”. Fratelli d’Italia Fvg 〈unica eccezione Pordenone〉 si dimostra totalmente priva di personale adeguato ad amministrare il settore. L’esempio più atroce è quello friulano dove i patrioti hanno la delega alle immondizie e la città è ridotta a un letamaio.

Fra qualche giorno sarà anche peggio giacchè la Fiadel, organizzazione sindacale più importante del Nord Est nella tutela dei dipendenti del settore Igiene e Ambiente, ha annunciato 9 giorni di sciopero del lavoro straordinario. Dal 10 al 18 febbraio 2021. Le condizioni di lavoro degli operai, causa ribassi spaventosi, sono da terzo mondo. E’ noto che le partecipate dei comuni, per fare utili, mantenere dirigenti a oltre 100mila euri anno e impiegati in ufficio, dà in subappalto il servizio, diventando una sorta di agenzia commerciale. Pubblica bandi e li affida al miglior offerente. Il caso della Net di Udine, presieduta dall’impresentabile Raggi in quota Lega-Laudicina è paradigmatico. La ditta Onofaro di Messina si è aggiudicata l’appalto del Porta-Porta col 18 per cento di ribasso. Nessuno voleva partecipare. Per 10 mesi gli annunci di ricerca di 15 operai sono stati pubblicati sul sito della regione Fvg, nessuno si presentava. Ora la Net ha istruito un bando per autisti raccoglitori cui si sono presentati 17 aspiranti. Le prove orali si tengono oggi 20 gennaio.