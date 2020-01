LibiaCampormido (Ud) Exxx…Polzive!!! Domani sera in via Pradamano a Udine, una frazione di Campoformido, sarà annessa a Udine. Erdogan chiama, Fontanini risponde. Esclusivo.

La notizia è riportata nel sito istituzionale del comune di Udine alla voce Novità. E si legge che “Mercoledì 15 gennaio alle ore 18,30 presso la sala consiliare di via Pradamano 21: “…si riunisce il consiglio di quartiere 4…” la denominazione specifica è: “UdineSud/Basaldella”. Incredibile!! I residenti di Campoformido sono in allarme: Da quando Basaldella è stata annessa a Udine? Fontanini, già sindaco di Campoformido e novello Erdogan turco scambia la frazione del comune del trattato per un quartiere udinese.