Il ricordo di Furio Honsell.“Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa della compagna Lidia Menapace. Per il suo impegno antifascista nella Resistenza e per il suo pacifismo e antimilitarismo che la portarono a prendere posizioni sempre nette senza ipocrisie è stata, e rimarrà, un modello per molti di noi”.