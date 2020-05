LignanoFase3 Exxx…Polzive!!! Insabbiate le distanze di sicurezza e puledri liberi. Il sindaco Fanotto asfalta le prescrizioni balneari di Fedriga: asciugamani e pomiciate libere di fronte al mare. Video esclusivo.

Proprio ieri sera su Telequattro il sindaco di Lignano perorava la causa anti Covid. Raccomandava: “Evitare gli ammassamenti, le code ai chioschi e rispettare le banali misure del distanziamento sociale”. Ma solo a parole giacché il sindaco ha derogato tutte le prescrizioni di Fedriga:

“Niente asciugamani in riva, bagno di mezzanotte e regole per la spiaggia libera, sanificazione degli impianti durante la notte”. Tutto molto in regola, solo che a Lignano oggi la temperatura era molto alta e il gruppetto di puledre e puledri si sono ammassati come in tempi normali.