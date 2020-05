LignanoPonteRosso Exxx…Polzive!!! Agrusti promuove Gerolin (spese pazze) direttore generale del Consorzio Ponte Rosso; la Lega di Lignano complice silenziosa dei magheggi in Mtf; l’accordo Gava-Gasparotto. Rotto il giocattolo Zanin-Fanotto-DiBartolo. Esclusivo

La Lega di Lignano accusa Gasparotto (Ambiente & Servizi e nuovo presidente del CDA di MTF ) di lesa maestà all’autonomia dei maneggioni. Lo ha fatto lunedì scorso attraverso il suo segretario locale, Graziano Bosello, già candidato sindaco nel 2012 e attualmente assessore nel comune di Drenchia (Ud). Bosello ha tuonato contro un’improbabile ingerenza negli sbrodeghezzi lignanesi da parte del presidente di un’azienda di servizi di pulizia premiata come la numero uno in Italia. Cosa teme la Lega di Bosello? Cosa si nasconde dietro l’incomprensibile sostegno della Lega a un sindaco di centro sinistra come Fanotto?

In meno di un anno, 2 rappresentanti espressione del comune di Lignano nel CDA della miniera d’oro MTF (Zanin… 80 mila euri/anno), se ne sono andati: Paola Zanutel (Bosello scorda questo nome) e Alessandra Corrado. Ambedue avevano intravisto che in quella partecipata c’era qualcosa che non andava. La Lega locale, così attenta agli sprechi e alle correnti di partito, aveva lasciato passare in cavalleria anche lo scandaloso affaire Zanin. Così come l’arrivo del presidente Gerolin (luglio 2019, uomo PD e imputato spese pazze) alla presidenza del CDA di Mtf.

Per quali ragioni il sindaco di Lignano, il segretario locale della Lega e Gerolin hanno battuto i pugni sul tavolo contro la presenza di Gasparotto la cui Ambenete e Servizi è stata premiata come miglior azienda d’Italia del settore? Le ragioni sono molteplici: politiche e di spartizione di favori. L’asse Gerolin-Zanin-Bosello e Di Bartolo, con l’espulsione del graditissimo Gerolin, si vede ora erodere una buona fetta di potere derivante dalla partecipata. Con il cambio della governance, il controllo passa a San Vito e la presenza di Stefano Teghil in CDA rafforza la tesi di un’asse strategica molto forte che si è consolidata fra Vannia Gava, segretaria nazionale Lega, e Isaia Gasparotto.

La Lega di Lignano si ritrova totalmente scombinata e disorientata, costretta a sostenere un sindaco di centro sinistra come Fanotto.

In quanto a Gerolin (spese pazze), il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti, ha subito provveduto a premiarlo come Direttore Generale del consorzio industriale Ponte Rosso. Sullo sfondo lo sbrego lacerante fra Agrusti e Gasparotto.