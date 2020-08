LignanoRovente Exxx…Polzive!!! La spiaggia più dorata d’Italia concede il bis: Lo scorso anno una giovenca austriaca si faceva trombare sul viale centrale. Quest’anno tocca alla puledra italiana. Scopata salata: multa da 10mila euri a cranio. Video esclusivo.

I glaciali austriaci fanno proselitismo fra i focosi latini. Un anno fa, in pieno pomeriggio, due giovani austriaci, un ragazzo di 21 anni ed una ragazza di 19, sono stati denunciati e muniti di foglio di via da Lignano per tre anni. Stavano trombando in pieno giorno nel viale centrale e pedonale di Lignano Sabbiadoro.

Quest’anno è toccato a due friulani sorpresi in atteggiamenti intimi, a poca distanza dai rifiuti e dall’immondizia. Un uomo e una donna di Lignano Sabbiadoro, entrambi di circa 50 anni di età, sono stati trovati dalla Polizia Locale della cittadina balneare mentre erano intenti a consumare un atto sessuale.