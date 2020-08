LignanoRovente Exxx…Polzive!!! Sabbiadoro il cuore della politica regionale: Grandi manovre e triangolazioni consiliari incendiano l’estate. Obiettivo riconquistare il litorale. Esclusivo

Una volta la crema della politica regionale si dava appuntamento a Pineta. La spirale di D’Olivo era il luogo preferito dai boss locali e nazionali e il Greiff era ritenuto il buen ritiro. Oggi tutto è sbilanciato verso est, Lignano Sabbiadoro e i primi uffici.

La foto ne è la testimonianza, formidabile, scattata all’ora di pranzo di oggi, venerdì 21 agosto. Letta in filigrana traduce innumerevoli chiavi di lettura che da tempo rimbalzano da una stanza all’altra del palazzo regionale. L’allegra compagnia è composta da pezzi da novanta dell’assemblea del consiglio regionale. Il pericolante presidente Zanin, il capogruppo di Progetto Fvg Di Bert col consigliere Morandini, i due di Fratelli d’Italia Basso e Barberio e il vice presidente del consiglio, il leghista Mazzolini.

Un esagono ben equilibrato che sprigiona sorprese autunnali, la stagione del raccolto. Innanzitutto la tarature per le prossime campagne elettorali. Lignano va al voto nel 2022 come Tarvisio, Prata di Pn, Gorizia, Codroipo, Monfalcone, AzzanoX e altri. Il centrodestra vuole riconquistare il litorale adriatico con Grado (prossimo anno) e Lignano. In questo senso le manovre sono iniziate, ma il retroscena, come sempre, ribalta la scena. Sia Basso che Barberio hanno salutato con piacere l’arrivo di Mazzolini della Lega a Lignano. Voci? solo voci? voci che, tuttavia, sfuggono dal sen e approdano nel grembo dei meloniani. Mazzolini è ben visto dall’orbita tricolore. Inoltre, per restare sul mercato, corre voce che Bordin, capogruppo della Lega, sia pronto a segnare un punto formidabile in casa Lega. Il sindaco di Aquileia, Zorino, sarebbe pronto a passare con il Carroccio tradendo il grande sponsor Mattiussi.