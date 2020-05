LockdownLega Exxx…Polzive!!! Paurosa fase discendente per Salvini, indigeribile la sua ipotesi di tornare con Di Maio. Si smarcano rapidamente Fedriga, Zaia, Giorgetti e Fontana. Resoconti tratti da “Corriere della Sera” e “Il Giornale”. Esclusivo

Una corrente leghista che fa tremare i polsi a Salvini: Molinari (che non si espone), Giorgetti, Zaia, Fedriga e Fontana.

In Lega più cala il numero dei contagi e più cala il consenso a Salvini e la conseguente percentuale di gradimento del partito. Più l’Europa concede poderose iniezioni di danaro all’Italia via <Mes>, e più la Lega si divide.

Ormai è sbregatura violenta, riemersa in queste settimane di Corona-Virus. Segnali di rottura che si alzano dalle aspre assenze di Giorgetti (grande amico di Draghi e in ottimi rapporti con Edoardo Petiziol) nei palazzi romani, alla trascurata attenzione di Salvini per le regioni del Nord, in particolare in Friuli e in Veneto. A Est del Nord Est, Salvini è scomparso dal radar.

Sia il «Corriere della Sera» di oggi che «Il Giornale», ne danno conto. In chiave Friuli Venezia Giulia le manovre del «Capitano» sono osservate a analizzate con grande attenzione. La maggioranza di Fedriga non gode di buona salute, in giunta i personalismi sono cronici. Si tratta perciò di elaborare una nuova piattaforma politica di centrodestra per l’immediato futuro, con queste sollecitazioni è difficile governare, vieppiù che qualche osservatore romano intravede un riavvicinamento di Salvini a Di Maio. E a molti leghisti questa ipotesi va di traverso. I resoconti:

Corrier della sera:

Il Mes? «Un rischio per i nostri figli». Matteo Salvini non cambia idea, nemmeno nel caso di un Mes più leggero. Ospite di Lucia Annunziata.

Eppure, a dispetto della contrarietà anche ieri ribadita, sembra che il leader leghista si sia reso conto che la battaglia contro il Mes non paghi. In fondo, nemmeno con i suoi elettori che, come spiega un salviniano, «si attendono cospicue iniezioni di denaro senza guardare troppo per il sottile». Gli stessi governatori leghisti, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, adottano tutte le cautele del caso, precisano che «bisogna vedere le condizioni», ma non sembrano pronti alle barricate

Il Giornale:

«Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, vuole più chiarezza ma senza chiudere la porta al Mes: «Io non parlerei di trappola: oggettivamente però mi sembra che certezze non ce ne siano. E ho paura che all’ interno di questa poca chiarezza si possa nascondere una fregatura». Sembra che anche Luca Zaia condivida un atteggiamento realista, il suo problema però è non alimentare l’ idea di uno scontro al vertice per la leadership nella Lega, quindi il «Doge» sta ben attento a non invadere il campo del segretario sostenendo una linea diversa sul Mes.

Zaia resta quindi molto prudente: «Non dobbiamo decidere noi. È una partita del governo. Ci sembra di capire che abbia condizionalità e vincoli. Ho visto che faranno una discussione in Parlamento, quindi ne capiremo ancora di più». Le diverse sensibilità sul Mes rispecchiano una linea di frattura che attraversa tutta la Lega, da una parte l’ala più euroscettica con Borghi e Bagnai, dall’altra quella più moderata impersonata da Giancarlo Giorgetti, numero due del partito».